Вячеслав Федорищев обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ

«Через школу мужества воздушно-десантных войск прошло уже не одно поколение защитников Родины. В годы Великой Отечественной войны, во всех локальных войнах и конфликтах последних десятилетий наша “крылатая пехота” находилась на самых опасных, передовых рубежах, проявляя при этом смелость, высочайшую боевую выучку и патриотизм», — напомнил глава региона.
Он подчеркнул, что сегодня воины-десантники, продолжая героические традиции предшественников, достойно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции.
«Низкий поклон всем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину и честно выполняет свой воинский долг. Россия гордится вами!», — поблагодарил Вячеслав Федорищев.
Особую благодарность он выразил ветеранам ВДВ, которые оказывают помощь семьям погибших сослуживцев, инвалидам — участникам боевых действий, занимаются военно-патриотической работой с молодежью.
«Желаю всем “голубым беретам” здоровья, счастья, твердости духа, успехов в боевой работе и мирной жизни!», — заключил врио губернатора.