Вячеслав Федорищев обратился к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ

«Через школу мужества воздушно-десантных войск прошло уже не одно поколение защитников Родины. В годы Великой Отечественной войны, во всех локальных войнах и конфликтах последних десятилетий наша “крылатая пехота” находилась на самых опасных, передовых рубежах, проявляя при этом смелость, высочайшую боевую выучку и патриотизм», — напомнил глава региона.