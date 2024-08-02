Требования к госслужащим: Токаев внес изменения

Вместе с тем уточняется, что для занятия политических государственных должностей акимов городов областного значения (за исключением городов, являющихся административными центрами областей), районов областей и районов в городах требуется наличие не менее двух лет стажа работы на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для занятия указанных должностей также требуется: