Требования к госслужащим: Токаев внес изменения

В частности, в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса «А», утвержденных вышеназванным одним из указов, обновлены редакции ряда пунктов.
Так, говорится, что специальные квалификационные требования включают:
- требования по образованию;
- требования по стажу работы;
- требования по профессиональным знаниям, знанию стратегических и программных документов;
- требования по компетенциям.
Также уточняется, что для занятия должностей второй категории требуется:
- не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее двух лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса «А», определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента РК, либо на должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-O-1, D-2, D-O-1, либо на должностях не ниже заместителей председателей комитетов и заместителей руководителей департаментов центральных государственных органов, либо не ниже руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице.
- либо не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее четырех лет стажа работы на должностях не ниже руководителей департаментов и руководителей дочерних организаций национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития, руководителей департаментов в Национальном банке РК, Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, либо на должностях не ниже руководителей республиканских организаций со среднегодовой штатной численностью не менее пятидесяти человек или юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства.
Вместе с тем говорится, что к кандидатам для занятия административных государственных должностей корпуса «А» предъявляются требования по профессиональным знаниям, знанию стратегических и программных документов.
Кроме того, документ дополнен новой главой, устанавливающей требования по компетенциям.
Кроме того, Правила занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса «Б» в порядке перевода без проведения конкурса дополнены подпунктом о том, занятие государственной должности в порядке перевода помимо случаев, установленных законом «О государственной службе Республики Казахстан», может осуществляться:
- с политической государственной должности Администрации президента РК, аппаратов палат Парламента РК и Аппарата Правительства РК на административные государственные должности корпуса «Б» по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.
В квалификационных требованиях к отдельным политическим государственным должностям уточняется, что для занятия политических государственных должностей требуется наличие у кандидатов высшего образования.
Требования по образованию для занятия политических государственных должностей первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, определяются распределением обязанностей (функциональными направлениями деятельности).
Указывается, что для занятия политических государственных должностей требуется наличие компетенций.
Перечень компетенций для занятия политических государственных должностей и порядок их оценки утверждаются уполномоченным органом по делам государственной службы.
Вместе с тем документ дополнен нормой:
Распределения обязанностей (функциональные направления деятельности) политических государственных должностей первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством РК, утверждаются непосредственным руководителем политического государственного служащего по согласованию с Администрацией Президента РК.
Также дополнено, что для занятия политических государственных должностей первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РК, представителя правительства в Парламенте РК, заместителей руководителя Аппарата Правительства РК, первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК (за исключением Администрации президента РК, Национального банка, АРРФР, правоохранительных и специальных государственных органов), первых заместителей и заместителей министров, назначаемых правительством, требуется:
- либо не менее семи лет стажа работы, в том числе не менее четырех лет стажа работы в отрасли, соответствующей курируемому направлению, при наличии не менее одного года на должностях не ниже заместителя начальника департамента правоохранительного или специального государственного органа центрального уровня или начальника управления не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных Сил РК или военного учебного заведения.
Также дополнено, что для занятия политических государственных должностей первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, требуется:
- либо не менее шести лет стажа работы, в том числе не менее одного года на должностях не ниже заместителя начальника департамента правоохранительного или специального государственного органа центрального уровня или начальника управления не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных сил РК или военного учебного заведения.
А для занятия политических государственных должностей акимов городов, являющихся административными центрами областей, также требуется наличие не менее трех лет стажа работы на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Вместе с тем уточняется, что для занятия политических государственных должностей акимов городов областного значения (за исключением городов, являющихся административными центрами областей), районов областей и районов в городах требуется наличие не менее двух лет стажа работы на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Для занятия указанных должностей также требуется:
- либо не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее одного года на должностях не ниже начальника управления правоохранительного или специального государственного органа центрального либо областного уровней или начальника отдела не ниже оперативно-тактического уровня органа военного управления Вооруженных сил РК или военного учебного заведения.
Указ вводится в действие с 12 августа 2024 года.