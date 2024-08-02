Лукашенко сказал сотрудникам Комитета госконтроля про независимый аудит

Лукашенко в поздравлении заметил, что создание и развитие Комитета госконтроля тесно связаны со становлением суверенной Беларуси, добавив, что за три десятилетия он смог состояться не только как авторитетный институт государственного контроля, но также стал важнейшим звеном в укреплении национальной безопасности, а также в достижении приоритетных целей экономического, правового развития страны.