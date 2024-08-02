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Лукашенко сказал сотрудникам Комитета госконтроля про независимый аудит

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов КГК с Днем работников органов государственного контроля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа 2024 года поздравил сотрудников и ветеранов Комитета государственного контроля с Днем работников органов государственного контроля и сказал про независимый аудит, сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко в поздравлении заметил, что создание и развитие Комитета госконтроля тесно связаны со становлением суверенной Беларуси, добавив, что за три десятилетия он смог состояться не только как авторитетный институт государственного контроля, но также стал важнейшим звеном в укреплении национальной безопасности, а также в достижении приоритетных целей экономического, правового развития страны.

— Сегодня ваш сплоченный коллектив обеспечивает независимый аудит во всех сферах, отстаивая интересы государства и народа, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства отдельные слова благодарности адресовал в адрес ветеранов, которые внесли большой вклад в создание главного контрольного ведомства. Также он высказал убеждение в том, что сотрудники КГК и далее будут с честью служить Отечеству, надежно защищая экономический суверенитет государства.

Лукашенко Александр