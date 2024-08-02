МИД РФ: руководство Молдовы своими действиями безответственно разрушает двусторонние связи

Напомним, 1 августа в МИД Молдовы был вызван посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Он сообщил, что молдавское внешнеполитическое ведомство обвинило сотрудника российского посольства в нарушении дипломатического статуса и потребовало от него покинуть территорию страны.
«Расцениваем данный недружественный шаг как еще одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства, которое безответственно разрушает российско-молдавские связи, имеющие глубокие исторические корни».
В дипведомстве подчеркнули, что «нагнетание русофобских настроений, фабрикация и раскручивание “шпионских историй” свидетельствуют об утрате официальным Кишиневом способности к адекватным действиям, осознания непреходящей важности отношений между Россией и Молдавией для народов двух государств».
Р️оссийская сторона сообщила, что оставляет за собой право дать должный ответ «на немотивированное враждебное решение молдавских властей» в отношении сотрудника посольства РФ.