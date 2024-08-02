МИД РФ: руководство Молдовы своими действиями безответственно разрушает двусторонние связи

Напомним, 1 августа в МИД Молдовы был вызван посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Он сообщил, что молдавское внешнеполитическое ведомство обвинило сотрудника российского посольства в нарушении дипломатического статуса и потребовало от него покинуть территорию страны.