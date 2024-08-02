Раскрыта дата заключения сделки по обмену заключенными

«Переломный момент наступил 25 июня, когда группа сотрудников ЦРУ сидела напротив своих российских коллег во время секретной встречи на Ближнем Востоке», — передает газета.
Авторы материала отметили, что в начале июля стороны снова встретились лично уже в Турции, чтобы проработать «окончательные детали соглашения».
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американские чиновники и дипломаты объездили разные страны Европы и Ближнего Востока, чтобы найти дружественные правительства, готовые освободить находящихся у них граждан России в обмен на американцев. Авторы материала добавили, что за час до снятия своей кандидатуры с выборов президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Словении Роберту Голобу для обсуждения обмена российских граждан, находящихся в этой стране под стражей.