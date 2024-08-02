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Токаев назначил и уволил председателей судов и судей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 29 июля 2024 года «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов РК», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, назначены на должность председателя:

  • судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда — Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;
  • судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда — Кайкенов Серик Сакенович;
  • судебной коллегии по административным делам Туркестанского областного суда — Байтурова Аида Набиевна;

по городу Астане:

  • межрайонного суда по гражданским делам — Шакуанов Ринат Боташевич;
  • Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Зинашева Лейла Сатыгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.

по области Абай:

  • Семейского городского суда — Султанов Даулет Манарбекович с освобождением от должности председателя Бородулихинского районного суда этой же области;

по Акмолинской области:

  • Специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Алькенов Ибрагим Ерланович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;

по Актюбинском области:

  • Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе — Жеткерген Ерулан Айтуганулы с освобождением от должности председателя Байганинского районного суда этой же области;
  • Мугалжарского районного суда — Жамиев Арыстан Шагбанович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда этой же области;

по Западно-Казахстанской области:

  • Каратобинского районного суда — Назаров Арман Тлектесович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Акжаикского района этой же области;

по Карагандинской области:

  • Казыбекбийского районного суда города Караганды — Кутышев Аргын Мешитбаевич;

по Костанайской области:

  • Специализированного межрайонного экономического суда — Абдыгали Алтай Абдыгалиулы;

по Кызылординской области:

  • Жанакорганского районного суда — Жолдыбаев Айдос Карибайулы с освобождением от должности судьи Шиелийского районного суда этой же области;

по Туркестанской области:

  • Жетысайского районного суда — Кожамкулов Ермек Амангельдиевич;
  • специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Мадалиев Даурен Баталханович.

Вместе с тем назначены на должность судьи:

суда города Астаны

  • Арыстанбеков Жарас Себжанулы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу;
  • Бабатов Алмат Мешитбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;
  • Болатулы Азамат с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;
  • Жаксыбаев Айдос Галымович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны;
  • Исмагулов Айкен Ермуканович с освобождением от должности судьи суда области Абай;
  • Хожабергенов Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя Жетысуского районного суда города Алматы;
  • Кудиярбеков Нуржан Жагапарович с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
  • Манапов Ел-Назар Турсынбекович с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
  • Мажитов Руслан Бакытжанович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
  • Нургалиева Жанна Каиртаевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы.

Алматинского городского суда

  • Алимбаева Гуля Оразалиевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;
  • Жансыкбаева Рустема Ильянович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;
  • Мусакожаева Рауза Абилкасымовна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
  • Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы с освобождением от должности председателя Западно-Казахстанского областного суда;
  • Шамшиев Арман Джумабаевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда.

суда города Шымкента

  • Жолбарыс Гулвира Жанахметкызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;
  • Жусипова Айгуль Даутовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Шымкента;
  • Калдиева Луара Нурмаханбеткызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;
  • Касенова Арна Арыновна с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
  • Конырбаев Канатбек Досаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Туркестанской области.

Акмолинского областного суда

  • Мухамбеткалиева Майра Маратовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
  • Сатубалдинова Могульсун Сыздыковна с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда Акмолинской области.

Актюбинского областного суда

  • Бисенова Лаззат Мырзалыкызы с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;
  • Шарипова Мария Куанышевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;

Атырауского областного суда

  • Даурешов Ануар Жумажанович с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.

Жамбылского областного суда

  • Таусаров Самат Ибрагимович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области.

суда области Жетысу

  • Жантасов Канат Кашкинович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда.

Карагандинского областного суда

  • Берликешева Нургуль Мураловна с освобождением от должности председателя Федоровского районного суда Костанайской области;
  • Калдыбаева Гулсара Калиоллакызы с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;
  • Шушаева Динара Мадияровна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.

Костанайского областного суда

  • Досымова Ассель Амангельдиновна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области;
  • Дунаева Наталья Владимировна с освобождением от должности председателя Костанайского районного суда Костанайской области.

Павлодарского областного суда

  • Баймухамбетова Ажар Рахимжановна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;
  • Шевченко Вероника Николаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области.

Северо-Казахстанского областного суда

  • Даниярова Гульмира Болатовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Северо-Казахстанской области;
  • Рахимберлина Динара Усеновна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.

Туркестанского областного суда

  • Бекботаев Абай Бердалиевич с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области;
  • Иржанов Ахмаджон Бахадирович с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области;

суда области Улытау

  • Акишев Максат Амангельдинович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области;
  • Зиад Аскар Болатулы с освобождением от должности судьи Коргалжынского районного суда Акмолинской области;

Восточно-Казахстанского областного суда

  • Бекишева Сауле Дюсюбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
  • Нурсалинова Жанна Маулетхановна с освобождением от должности судьи Специализированного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

по городу Астане:

  • межрайонного суда по гражданским делам — Жусупова Динара Канатовна; Тажиева Алия Сейфуллаевна;
  • межрайонного суда по уголовным делам — Смагулова Шолпан Женисовна;

по городу Алматы:

  • Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Кожахметова Акерке Балгабаевна;

Медеуского районного суда

  • Копжурсинов Айбек Муратбекулы.

по области Абай:

  • Бородулихинского районного суда — Сарскулов Асылхан Аскарович;
  • Семейского городского суда — Кипшакбаева Жулдиз Еркинбековна;
  • Урджарского районного суда — Манарбек Гулнур Манарбеккызы.

по Алматинской области:

Талгарского районного суда

  • Аубакирова Карашаш Умираликызы;

по Атырауской области:

  • суда № 2 города Атырау — Булекбаев Нуртас Серикулы;

по области Жетысу:

  • Специализированного межрайонного административного суда — Алпысбаева Гулназ Шарапаткызы;

по Карагандинской области:

  • Специализированного межрайонного административного суда — Амиралин Канат Кадырханович;
  • Специализированного межрайонного экономического суда — Тен Вячеслав Вадимович.

по Мангистауской области:

  • Специализированного следственного суда города Актау — Сапаркулов Азат Алибаевич;
  • Бейнеуского районного суда — Султанов Байбол Жармухаметович.

по Павлодарской области:

  • Аксуского городского суда — Силантьева Юлия Вячеславовна;
  • Павлодарского городского суда — Хасенова Коркем Тулкибаевна;
  • Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара — Сулейменова Айгерим Тупахлжанатовна.

по Восточно-Казахстанской области:

Зайсанского районного суда — Фирсов Владимир Сергеевич.

При этом освобождены от занимаемых должностей:

  • судьи Алматинского городского суда — Ахмедиев Бекен Тулебаевич в связи с уходом в отставку;
  • Жексембинова Оразбике Олжагуловна — в связи с уходом в отставку;
  • Кушербаева Лилия Узахбаевна — в связи с уходом в отставку;
  • Махпиров Бахтышад Сырдашевич — в связи с уходом в отставку;
  • Умаров Жумахан Абжанович — по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • Сакенов Советхан Сакенулы — в связи с уходом в отставку.
  • судья Актюбинского областного суда Алимбаева Гульнара Сейлхановна — в связи с уходом в отставку;
  • судья Западно-Казахстанского областного суда Кырыкбаев Гизатолла Жумашаевич — в связи с уходом в отставку;
  • судьи Карагандинского областного суда — Абжанов Ербол Тюлюгазинович в связи с уходом в отставку;
  • Абулгазин Айдар Есимжанович — в связи с уходом в отставку;
  • судья Кызылординского областного суда Абдиканов Сабит Адилович — в связи с достижением пенсионного возраста;
  • судья Мангистауского областного суда Кудайбергенова Роза Телеуовна — в связи с уходом в отставку;
  • судьи Северо-Казахстанского областного суда Малдыбаева Нуриго Рафаильевна — в связи с уходом в отставку;
  • Муканов Мурат Еслямгариевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Туркестанского областного суда Бекназаров Маратали Усербаевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Восточно-Казахстанского областного суда Козлов Евгений Александрович — в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

  • судья Межрайонного суда по гражданским делам Шамиев Нурбол Сунгатович — по собственному желанию;
  • судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Ищанова Эльвира Гарифуллаевна — по собственному желанию;
  • Кайырбек Нуржан Кабиденулы — по собственному желанию;
  • Турганбаев Марат Аитбаевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного административного суда Жармухамбет Динара Болоскызы — по собственному желанию.

по городу Алматы:

  • судья Военного суда Алматинского гарнизона Алиаскаров Дихан Омаргазиевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кузетаева Динара Зарыкбековна — в связи с уходом в отставку;
  • судья Бостандыкского районного суда Телькараева Дана Бирлесбековна — по собственному желанию;
  • судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Конакбаева Гульнар Маратовна — по собственному желанию;
  • судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Какимжанов Мартпек Ашимович — в связи с уходом в отставку.

по городу Шымкенту:

  • судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Бекназаров Абдугаппар Усербаевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Тиметов Мырзахан Жоракович — в связи с достижением пенсионного возраста;
  • судьи Межрайонного суда по уголовным делам Мусирали Жанат Мусираликызы — по собственному желанию;
  • Налибаев Алпысбай Балгабекович — в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного административного суда Дербисова Айгуль Мамировна — в связи с уходом в отставку.

по Акмолинской области:

  • судья Атбасарского районного суда Шарапатов Аскар Ахметуллаевич — по собственному желанию;
  • председатель Зерендинского районного суда Хасенов Кайрат Кайркенович — по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
  • судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жакимова Алмагуль Жумабековна — в связи со смертью;
  • судья Степногорского городского суда Мамилянова Айсулу Калижановна — в связи со смертью.

по Актюбинской области:

  • судья суда города Актобе Буйваренко Ирина Александровна — по собственному желанию;
  • судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Балмуханов Айсултан Жабаевич — в связи с уходом в отставку.

по Алматинской области:

  • судья Карасайского районного суда Кошикбаев Мади Жаубасарулы — по собственному желанию;
  • судья Специализированного межрайонного экономического суда Абдрахманов Агзам Маратулы — в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
  • председатель Илийского районного суда Садвакасов Ертаргын Рахимович — в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

  • судья Атырауского городского суда Сариев Данияр Калыбаевич — по собственному желанию;

по Западно-Казахстанской области:

  • судья Специализированного межрайонного административного суда Корсакова Любовь Тимофеевна — в связи с уходом в отставку;
  • судья Уральского городского суда Джунусова Найля Назархановна — в связи с уходом в отставку;
  • судья суда № 2 города Уральска Сапарова Флора Сагимовна — в связи с достижением пенсионного возраста;

по Жамбылской области:

  • судья Жамбылского районного суда Аргымбаева Салтанат Рахымбаевна — по собственному желанию;

по Карагандинской области:

  • судья районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Макажанов Марат Нурсапаевич — в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Примбетова Айжан Аскаровна — по собственному желанию;
  • председатель Шахтинского городского суда Мырзахметова Жанна Мажитовна — в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

  • судья Специализированного межрайонного административного суда Ахмедова Светлана Владимировна — в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

  • судья Кызылординского городского суда Ибраева Аксуирик Маратовна — в связи с уходом в отставку;

по Мангистауской области:

  • судья Жанаозенского городского суда Калауова Кенжекул Мамытбековна — в связи с достижением пенсионного возраста;
  • судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акеров Куандык Жаканович — в связи со смертью;

по Павлодарской области:

  • судья Специализированного межрайонного экономического суда Жилбаева Кулимжан Кайдаровна — в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

  • судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Литфуллина Сауле Зейнатулловна — в связи с переходом на другую работу;
  • судья Специализированного межрайонного экономического суда Еслямова Асель Тохсановна — в связи с переходом на другую работу;
  • судья суда № 2 города Петропавловска Хамзина Гайни Койшеновна — в связи с уходом в отставку;
  • судья Тайыншинского районного суда Альназиров Кайрош Бейсекович — в связи с уходом в отставку;

по области Улытау:

судья Специализированного межрайонного административного суда Байгенжинова Гульсара Муханбетяровна — в связи с уходом в отставку;

по Восточно-Казахстанской области:

  • судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Забенов Куаныш Бокешович — в связи с уходом в отставку;
  • председатель Специализированного межрайонного экономического суда Ерболатов Ернар Ерболатулы — по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
  • судья Усть-Каменогорского городского суда Уалиева Бакыт Кабдымуликовна — в связи со смертью.

Указ вводится в действие со дня подписания.