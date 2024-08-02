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Аксенов поздравил «крылатую пехоту» с профессиональным праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником отважных и мужественных людей.

Источник: РИА "Новости"

«Служба в “крылатой пехоте” всегда была особо почетной. Сегодня наши десантники достойно продолжают славные традиции предшественников. Подразделения ВДВ — одна из главных ударных сил армии, они решают сложнейшие задачи на фронтах специальной военной операции», — написал Аксенов.

Этот праздник давно стал по-настоящему народным, подчеркнул глава республики. Российские десантники демонстрируют высокий профессионализм, смелость и воинскую доблесть, вносят большой вклад в разгром врага, подчеркнул он.

«По словам легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, “десантник — это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск”, — напомнил глава Крыма.

Всем служившим в «восках дяди Васи» Сергей Аксенов пожелал здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов и скорейшей Победы.

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