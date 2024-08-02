Аксенов поздравил «крылатую пехоту» с профессиональным праздником

«Служба в “крылатой пехоте” всегда была особо почетной. Сегодня наши десантники достойно продолжают славные традиции предшественников. Подразделения ВДВ — одна из главных ударных сил армии, они решают сложнейшие задачи на фронтах специальной военной операции», — написал Аксенов.