Аксенов поздравил «крылатую пехоту» с профессиональным праздником

«Служба в “крылатой пехоте” всегда была особо почетной. Сегодня наши десантники достойно продолжают славные традиции предшественников. Подразделения ВДВ — одна из главных ударных сил армии, они решают сложнейшие задачи на фронтах специальной военной операции», — написал Аксенов.
Этот праздник давно стал по-настоящему народным, подчеркнул глава республики. Российские десантники демонстрируют высокий профессионализм, смелость и воинскую доблесть, вносят большой вклад в разгром врага, подчеркнул он.
«По словам легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, “десантник — это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск”, — напомнил глава Крыма.
Всем служившим в «восках дяди Васи» Сергей Аксенов пожелал здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов и скорейшей Победы.