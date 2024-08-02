Le Monde: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения обучения

Представитель CSP-DPA Мохаммед Эльмаулуд Рамадан подтвердил изданию, что его организация «действительно имеет связи с украинцами», однако подтверждать прохождение малийцами обучения на Украине отказался. Газета отмечает, что некоторым членам командного состава CSP-DPA не понравилось, что официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов недавно публично раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. Боевики опасаются, что украинский конфликт может распространиться на территорию Мали, добавляет издание.