Le Monde: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения обучения

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Боевики альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину и обучались там управлению БПЛА. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой представителей малийской армии, пожелавших сохранить анонимность.
По информации одного из них, члены группировки приезжали на Украину, чтобы пройти там обучение. В частности, украинские спецслужбы обучили малийских боевиков обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. Отмечается, что стороны также обмениваются разведданными.
Представитель CSP-DPA Мохаммед Эльмаулуд Рамадан подтвердил изданию, что его организация «действительно имеет связи с украинцами», однако подтверждать прохождение малийцами обучения на Украине отказался. Газета отмечает, что некоторым членам командного состава CSP-DPA не понравилось, что официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов недавно публично раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. Боевики опасаются, что украинский конфликт может распространиться на территорию Мали, добавляет издание.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Мали Абдулайе Диопом 1 августа выразил настрой Москвы помогать стране в повышении боеспособности вооруженных сил и борьбе с терроризмом. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны в связи с обострением на прошлой неделе ситуации на северо-востоке Мали близ границы с Алжиром.