Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции

Структура Агентства по делам государственной службы.
- Руководство
- Секретариат председателя (Департамент)
- Департамент отбора на государственную службу
- Департамент прохождения государственной службы
- Департамент контроля в сфере государственной службы
- Департамент по аналитической работе и дебюрократизации
- Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг
- Департамент цифровизации
- Департамент стратегии и международного сотрудничества
- Департамент по связям с общественностью
- Юридический департамент
- Департамент управления персоналом
- Административный департамент
- Управление по защите государственных секретов
- Служба внутреннего аудита
- Уполномоченный по этике
Кроме того, в Положение об Агентстве по делам государственной службы дополнены новые функции:
- утверждение положения о координационном совете служб управления персоналом (кадровых служб);
- утверждение форм уведомлений о начале проверки, продлении сроков или приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченного органа или его территориального подразделения, справки о результатах проверки и представления об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки;
- согласование квалификационных требований контрактного служащего и алгоритма его взаимодействия с государственным органом;
- мониторинг качества заполнения личных дел государственных служащих в автоматизированной базе данных (информационной системе) по персоналу государственной службы;
- разработка и утверждение совместно с уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы;
- разработка и утверждение формы распределения обязанностей (функциональных направлений деятельности) для политических государственных служащих центральных государственных органов, к которым законодательством установлены квалификационные требования;
- проведение анализа распределений обязанностей (функциональных направлений деятельности) между политическими государственными служащими, должностных инструкций административных государственных служащих;
- утверждение порядка работы в интегрированной информационной системе «Е-қызмет»;
- формирование и внедрение единой кадровой системы (информационной системы) в подведомственных организациях государственных органов, финансируемых за счет государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что президент РК подписал указ, которым внес изменения в Требования к госслужащим.