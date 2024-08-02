Вениамин Кондратьев поздравил десантников с Днем ВДВ

— Сегодня их правое дело достойно продолжают десантники, которые принимают участие в специальной военной операции. С честью выполняют поставленные задачи, плечом к плечу защищают интересы России. На деле подтверждают неизменность своего девиза — «Никто, кроме нас». Желаю воинам-десантникам успехов в их службе на благо нашего Отечества! — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.