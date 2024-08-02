Вениамин Кондратьев поздравил десантников с Днем ВДВ

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что во все времена десантников характеризовали такие качества, как храбрость, мужество, верность долгу и присяге, взаимовыручка и незыблемые традиции воинского братства.
— Сегодня их правое дело достойно продолжают десантники, которые принимают участие в специальной военной операции. С честью выполняют поставленные задачи, плечом к плечу защищают интересы России. На деле подтверждают неизменность своего девиза — «Никто, кроме нас». Желаю воинам-десантникам успехов в их службе на благо нашего Отечества! — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.
Воздушно-десантные войска образовались еще 96 лет назад, когда на учениях под Воронежем небольшое подразделение численностью 12 человек впервые десантировалось с бомбардировщика ТБ-3, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.