Якушев: Детям, пострадавшим от обрушения в Нижнем Тагиле, помогут с отправкой в лагерь и сборами в школу

Накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании «Газэкс» заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.