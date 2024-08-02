Якушев: Детям, пострадавшим от обрушения в Нижнем Тагиле, помогут с отправкой в лагерь и сборами в школу

«Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок, — поручил Владимир Якушев. — При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме».
Накануне в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося дома рассказывали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании «Газэкс» заявили, что в тот день не проводили в этом доме никаких работ и проверок.
Финансовая помощь в размере 150 тыс. руб. на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. 230 млн руб. направлены на расселение жителей поврежденного дома.