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Блок «Победа» в Молдавии определился с кандидатом в президенты

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии «Возрождение», депутата парламента Василия Болю, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы. Инициатива принадлежит лидеру блока “Победы” Илану Шору», — сообщили в пресс-службе.

Боля — член партии «Возрождение», которая входит в состав блока «Победа».

С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

По инициативе властей партию «Шор» запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.

В конце апреля партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» создали предвыборный блок «Победа».