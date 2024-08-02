Блок «Победа» в Молдавии определился с кандидатом в президенты

«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы. Инициатива принадлежит лидеру блока “Победы” Илану Шору», — сообщили в пресс-службе.
Боля — член партии «Возрождение», которая входит в состав блока «Победа».
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
По инициативе властей партию «Шор» запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.
В конце апреля партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» создали предвыборный блок «Победа».