Песков назвал Сочи курортом с хорошей инфраструктурой

Официальный представитель Кремля назвал курорт городом с хорошей инфраструктурой.
«Для меня отпуск обязательно должен быть связан с морем, зимой люблю покататься на горных лыжах. Я люблю хорошую инфраструктуру, вот в Сочи хорошая инфраструктура, я люблю туда ездить», — сказал Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
Он добавил, что ждет, когда еще сильнее разовьется Архыз. Дмитрий Песков сказал, что у него нет запретов на поездки за границу. При этом в целях безопасности исключены визиты в недружественные страны.