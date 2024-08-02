В США назвали самое большое препятствие в ходе подготовки обмена заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц не хотел в рамках обмена заключенными освобождать разведчика Вадима Красикова, ликвидировавшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Берлине и отбывавшего пожизненный срок в ФРГ.