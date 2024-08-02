В Нижний Тагил приехал министр здравоохранения Свердловской области

Отметим, состояние пациентов в ГБ № 1 оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Также Андрей Карлов посетил пациентов, пострадавших в ЧП, которые находятся в Демидовской и Детской городской больницах города. Свердловскому министру предоставили данные об обследованиях пострадавших тагильчан и ходе лечения. Он дал медикам свои рекомендации.