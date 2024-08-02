В Нижний Тагил приехал министр здравоохранения Свердловской области

В Нижний Тагил 2 августа приехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он посетил больницы, в которых лежат пострадавшие при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома на Вагонке.
— В 06:00 глава Министерства [Андрей Карлов] совместно с главным врачом Городской больницы № 1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один — в травматологическом отделении, — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.
Отметим, состояние пациентов в ГБ № 1 оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Также Андрей Карлов посетил пациентов, пострадавших в ЧП, которые находятся в Демидовской и Детской городской больницах города. Свердловскому министру предоставили данные об обследованиях пострадавших тагильчан и ходе лечения. Он дал медикам свои рекомендации.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в Нижнем Тагиле девочка готовится к транспортировке силами санавиации в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Изначально ребенка госпитализировали в местную ДГБ. Сотрудники Территориального центра медицины катастроф уже переправили пятерых пациентов в Екатеринбург — среди них три маленьких ребенка.
Всего, по данным пресс-службы Минздрава региона, при обрушении двух подъездов дома в Нижнем Тагиле пострадали одиннадцать взрослых и девять детей. Пять человек отказались от госпитализации и получили амбулаторную помощь.
Напомним, официальная версия причины обрушения двух подъездов дома по адресу улица Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле — взрыв газа. Под завалами оказались люди. Живыми удалось достать 15 человек. Четверо объявлены погибшими.