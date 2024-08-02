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В Крыму участникам СВО будут выплачивать по 800 тысяч рублей

В Крыму участникам СВО будут выплачивать по 800 тысяч рублей в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Крыму участникам специальной военной операции будут выплачивать по 800 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно указу президента России Владимира Путина, региональная единовременная выплата людям, заключившим контракт с Министерством обороны на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 400 тысяч рублей. Еще столько же они будут получать из федерального бюджета.

«Общий размер выплаты, таким образом, достигнет 800 тысяч рублей».

отметил Аксенов

Глава Крыма заверил, что в регионе и дальше будут наращивать поддержку бойцов по всем направлениям.