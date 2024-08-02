В Крыму участникам СВО будут выплачивать по 800 тысяч рублей

Согласно указу президента России Владимира Путина, региональная единовременная выплата людям, заключившим контракт с Министерством обороны на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 400 тысяч рублей. Еще столько же они будут получать из федерального бюджета.