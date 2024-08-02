Власти Казахстана намерены отказать в удовлетворении петиции против единого часового пояса

«Доводы заявителей о том, что это повлияло на здоровье или потребление электроэнергии не нашли своего подтверждения. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение министерства. Оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции», — сказал вице-министр торговли Кайрат Балыкбаев в пятницу.
Авторы петиции заявили, что после перевода времени у казахстанцев выросли счета за электроэнергию. Люди пожаловались на то, что не высыпаются из-за ранних рассветов.
Министерство просвещения, министерство труда и министерства здравоохранения Республики Казахстан не согласились с их словами. Они заявили, что смена часового пояса никак не повлияла на здоровье и другие показатели.
«Нет прямой связи между изменением времени на один час и существенного влияния его на здоровье. Организм адаптируется к изменениям времени без существенных долгосрочных последствий», — сказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.