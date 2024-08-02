Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Казахстана намерены отказать в удовлетворении петиции против единого часового пояса

Астана. 2 августа. КазТАГ — Алена Субботина. В ходе общественных слушаний предварительно решено отказать в удовлетворении петиции по возврату в Казахстане прежнего часового пояса (UTC+6), передает корреспондент агентства.

Источник: pixabay.com

«Доводы заявителей о том, что это повлияло на здоровье или потребление электроэнергии не нашли своего подтверждения. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение министерства. Оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции», — сказал вице-министр торговли Кайрат Балыкбаев в пятницу.

Авторы петиции заявили, что после перевода времени у казахстанцев выросли счета за электроэнергию. Люди пожаловались на то, что не высыпаются из-за ранних рассветов.

Министерство просвещения, министерство труда и министерства здравоохранения Республики Казахстан не согласились с их словами. Они заявили, что смена часового пояса никак не повлияла на здоровье и другие показатели.

«Нет прямой связи между изменением времени на один час и существенного влияния его на здоровье. Организм адаптируется к изменениям времени без существенных долгосрочных последствий», — сказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.