Трамп потребовал больше подробностей по поводу обмена заключенными

Накануне Россия и США при координации Службы турецкой разведки (MIT) в Анкаре провели взаимный обмен 26 гражданами, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США. Среди последних трое американских граждан — журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство).