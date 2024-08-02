Медведев назвал Румынию, а не СССР виновником голода в Молдавии в 1940-х годах

Зампред Совбеза отметил, что к моменту освобождения Молдавии в 1944 году, ее промышленность составляла менее 10% от довоенного уровня. «На переплавку отправляли даже рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза в Румынию. Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы — в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника [Иона] Антонеску», — заключил Медведев.