Медведев назвал Румынию, а не СССР виновником голода в Молдавии в 1940-х годах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Румынское королевство, а не СССР является виновником голода в Молдавии в 1946—1947 годах, заявил во «ВКонтакте» замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидера правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игоря Гросу признать геноцидом голод в этот период на территории республики.
«Сегодня младофальсификаторы истории из числа соросовских выкормышей в Кишиневе пытаются обернуть трагедию против нашей общей тогда страны в фарс, обеляя ее истинных виновников. А эти преступники хорошо известны: человеконенавистнический Третий рейх, его сателлиты и пособники. Не последнее место в этом позорном ряду занимает Румыния», — указал Медведев.
Гросу, подчеркнул зампред Совбеза РФ, «не может не знать», как в 1943—1944 годах «разграблялось и разрушалось хозяйство оккупированных территорий “губернаторства Транснистрии”, во многом входящих сегодня в состав Молдавии». Он подчеркнул, что в ходе этой операции в Румынское королевство было вывезено практически все промышленное оборудование.
Зампред Совбеза отметил, что к моменту освобождения Молдавии в 1944 году, ее промышленность составляла менее 10% от довоенного уровня. «На переплавку отправляли даже рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза в Румынию. Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы — в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника [Иона] Антонеску», — заключил Медведев.
По разным данным, в результате голода 1946−1947 годов, который был вызван острой нехваткой продовольствия, на территории Молдавской Советской Социалистической Республики погибли свыше 115 тыс. человек.