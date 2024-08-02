В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине

«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — отметили в публикации.
В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.