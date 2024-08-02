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В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek.

Источник: Poland MOD

«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — отметили в публикации.

В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.