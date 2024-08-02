Медведев призвал Молдавию не играть с историей

На своей странице в «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ высказался о предложении спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946—1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932—1933 годах в Украинской ССР. Медведев в этом контексте отметил, что «на Украине путь от формализации “голодоморских сказок” в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады “Азов”* занял менее 10 лет».
«Все это — звенья одной цепи — фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в “Незалежной” в 2006 году? А все от “игр” с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?», — написал Медведев.
* Террористическая организация, запрещена в России.