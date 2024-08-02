Медведев призвал Молдавию не играть с историей

«Все это — звенья одной цепи — фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в “Незалежной” в 2006 году? А все от “игр” с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?», — написал Медведев.