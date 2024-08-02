Лукашенко о пострадавших от стихии: надо людям помочь как следует

«Надо смотреть (ситуацию на местах. — Прим. БЕЛТА). Людей обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко поручил основательно изучить ситуацию в каждом конкретном случае, обеспечить необходимые объемы строительных материалов. «Вы должны видеть, что на складе есть. Туда подвозят (в место проведения работ. — Прим. БЕЛТА) — бригады работают», — сказал он.
«В срок вы умрите, но сделайте. Вранья быть не должно», — предупредил белорусский лидер.
В центре внимания главы государства также переработка поврежденного и поваленного леса, а следом — поручение оперативно заняться лесовосстановлением. К этому нужно в том числе привлечь и население, трудовые коллективы, студентов. «Мы должны за будущий год все это восстановить. За зиму надо спланировать. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко поручил за будущий год восстановить лесонасаждения на пострадавших от стихии территориях Лукашенко: Гомельскую область нужно приводить в порядок /Будет дополнено/.-0- Лукашенко рассказал, как шли переговоры об обмене заключенными между Россией и Западом Лукашенко: если будем работать как надо, войны в Беларуси не будет.