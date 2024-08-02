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Лукашенко о пострадавших от стихии: надо людям помочь как следует

2 августа, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу грамотно организовать помощь населению в пострадавших от стихии районах. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Мозырский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надо смотреть (ситуацию на местах. — Прим. БЕЛТА). Людей обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил основательно изучить ситуацию в каждом конкретном случае, обеспечить необходимые объемы строительных материалов. «Вы должны видеть, что на складе есть. Туда подвозят (в место проведения работ. — Прим. БЕЛТА) — бригады работают», — сказал он.
«В срок вы умрите, но сделайте. Вранья быть не должно», — предупредил белорусский лидер.

В центре внимания главы государства также переработка поврежденного и поваленного леса, а следом — поручение оперативно заняться лесовосстановлением. К этому нужно в том числе привлечь и население, трудовые коллективы, студентов. «Мы должны за будущий год все это восстановить. За зиму надо спланировать. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки», — сказал Александр Лукашенко.

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