Лукашенко о пострадавших от стихии: надо людям помочь как следует

В центре внимания главы государства также переработка поврежденного и поваленного леса, а следом — поручение оперативно заняться лесовосстановлением. К этому нужно в том числе привлечь и население, трудовые коллективы, студентов. «Мы должны за будущий год все это восстановить. За зиму надо спланировать. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки», — сказал Александр Лукашенко.