Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными

В США после обмена прибыли трое из переданных Россией, у кого есть американское гражданство. Это журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан. Гершковича и Уилана в России осудили по делу о шпионаже, Курмашеву — по обвинению в «фейках» про российскую армию. Самолет с ними прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд.