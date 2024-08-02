Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными

После обмена в столице Турции самолет доставил восемь возвращенных Западом граждан России в московский аэропорт Внуково — 2.
Возвращенных россиян приехал встретить президент Владимир Путин.
Осужденный в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков (на фото — справа, в синей кепке и спортивной куртке). После выхода из самолета Красикова поприветствовал президент Владимир Путин, сказав ему: «Здорово».
Михаил Микушин. Гражданина Бразилии Хосе Ассиса Джаммариа задержали в Норвегии в 2022 году, заподозрив в работе на российскую разведку. Он приехал в страну в 2021-м по программе Университета Тромсё и позже признался норвежским властям, что является гражданином России Михаилом Микушиным.
Анна Дульцева (на фото слева), которая вместе с мужем Артемом была осуждена в Словении по делу о шпионаже. Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. Путин подарил Дульцевой букет цветов.
Вместе с Путиным возвращенных россиян во Внуково встречал министр обороны Андрей Белоусов.
Москве также передали:
- Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа (его приговорили в США к 27 годам по делу кибермошенничестве);
- Владислава Клюшина (американские власти считают участником взлома компьютерных сетей в США для получения секретных данных);
- Вадима Конощенка (подозревался в причастности к схеме «по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства» России);
- Журналиста Павла Рубцова, который задержали в Польше по подозрению в шпионаже.
Путин пообещал представить к наградам тех из возвращенных россиян, кто имеет «прямое отношение к военной службе».
В США после обмена прибыли трое из переданных Россией, у кого есть американское гражданство. Это журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан. Гершковича и Уилана в России осудили по делу о шпионаже, Курмашеву — по обвинению в «фейках» про российскую армию. Самолет с ними прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд.
Президент США Джо Байден встречает бывшего американского морпеха Пола Уилана.
Пол Уилан и его семья.
Курмашеву по прилету встретила дочь, у которой 1 августа день рождения.
Вице-президент США Камала Харрис и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.
Гершкович и его мать Элла Милман.
Остальных переданных Россией заключенных приняла Германия. Они прилетели в Кельн. У пятерых есть немецкое гражданство — у Рико Кригера (его передала Белоруссия), юриста Германа Мойжеса, самого молодого приговоренного по делу о госизмене Кевина Лика, также осужденного за госизмену политолога Демури Воронина и Патрика Шебеля, обвиненного в контрабанде наркотических средств.
В числе выданных Западу граждан России — признанные иноагентами оппозиционер Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, журналист Владимир Кара-Мурза.
Переданные Германии политик Илья Яшин и бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Вадим Останин (на фото слева) вместе с Марией Певчих, Леонидом Волковым и Иваном Ждановым (всех троих Минюст включил в реестр иноагентов).
Мария Певчих опубликовала фотографию с художницей Александрой Скочиленко, которая прибыла в Германию после обмена. В России ее приговорили к семи годам по делу о фейках про армию из-за замены ценников в магазине на листовки о боевых действиях на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в аэропорту Кёльн/Бонн заявил, что сделка об обмене заключенными, в рамках которой был освобожден осужденный пожизненно Вадим Красиков, далась Берлину нелегко. Он заверил, что на этот шаг было решено пойти после консультаций с ответственными министрами и правящей коалицией. Германское правительство несколько недель работало с американскими и европейскими партнерами над решением по сделке, отметил канцлер.
Генпрокуратура Германии была разочарована решением главы Минюста Марко Бушмана включить в обмен с Россией Вадима Красикова, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung. На обмене Красикова настаивала Москва. В декабре 2019 года Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита».