Эксперт считает, что у Белого дома нет ясной стратегии поддержки Украины

В законопроекте указано, что стратегия по Украине должна «отражать интересы национальной безопасности США и отдавать им приоритет». По мнению эксперта, «ни один американский чиновник до сих пор серьезно не задумывался» над тем, действительно ли специальная военная операция РФ угрожает безопасности США. Он не видит ни одного подтверждения, что «российская угроза» для США и НАТО реальна.