Медведев дал характеристику спикеру парламента Молдовы

В 1947 году европейская часть Советского Союза столкнулась с сильнейшей засухой, а восточные регионы с затяжными дождями, что в итоге привело к тому, что урожай зерна оказался на 20 миллионов тонн меньше, чем в предвоенный год. Пострадали многие регионы большой страны, в том числе и Молдова. Только колоссальные общие усилия позволили преодолеть это испытание.