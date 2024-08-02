Медведев дал характеристику спикеру парламента Молдовы

«Насмотревшись на парижское травести-шоу, председатель молдавского парламента какой-то там Гросу тоже, видимо, решил получить свои 15 минут дешевой славы. В его представлении голод в Молдавии в 1946—1947 годах следует признать ни много ни мало геноцидом по аналогии с голодомором в 1932—1933 годах в Украинской ССР», — написал российский политик на своей странице Вконтакте.
По его словам, нужно быть наглым и лицемерным дураком, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом, так как что любой образованный человек помнит, в каком положении был СССР после Великой Отечественной войны. Экономика находилась в сложном положении, потому что трудоспособное население сократилось, производительность сельского хозяйства упала почти наполовину.
В 1947 году европейская часть Советского Союза столкнулась с сильнейшей засухой, а восточные регионы с затяжными дождями, что в итоге привело к тому, что урожай зерна оказался на 20 миллионов тонн меньше, чем в предвоенный год. Пострадали многие регионы большой страны, в том числе и Молдова. Только колоссальные общие усилия позволили преодолеть это испытание.
«Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — считает Медведев.
По его мнению, в настоящее время фальсификаторы в Кишеневе пытаются использовать трагедию против бывшей когда-то общей страны, выгораживая настоящих виновников.
«А эти преступники хорошо известны: человеконенавистнический Третий рейх, его сателлиты и пособники. Не последнее место в этом позорном ряду занимает Румыния», — напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ.
При этом он обратил внимание, что Гросу не может не знать об операции «1111», когда на протяжении двух лет в 1943—1944 годах на территории Молдовы оккупанты специально разрушали хозяйство.
«В ходе нее в Румынское королевство было вывезено практически все промышленное оборудование. К моменту освобождения в 1944 году молдавская промышленность составляла менее 10% от довоенной», — констатировал российский политик.
Медведев напомнил, что даже рельсы отправлялись на переплавку, а весной перед посевной забрали у крестьян в Молдове весь инвентарь, чтобы вывезти его в Румынию.
«Вот кто готовил истинный геноцид! Так что все вопросы — в родной Гросу Бухарест, к нынешним наследникам военного преступника Антонеску», — подчеркнул он.
В завершение зампредседателя Совбеза РФ провел аналогии с Украиной, где также начинали с истории о голодоморе и завершили созданием нацистских батальонов.
«А все от “игр” с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?», — задал он риторический вопрос.