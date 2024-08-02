Таллин замедлит досмотр

На очереди на погранпереходе Нарва — Ивангород на эстонско-российской границе жаловались желающие ее перейти в течение последних двух месяцев. 20 июня очередь на выход (на этом КПП перейти границу можно с февраля 2024 года только пешком) из Эстонии достигла почти тысячи человек. В тот день эстонская погранслужба досрочно закрыла КПП, назвав эту меру вынужденной — число людей на мосту превысило максимально допустимые значения. На следующий день очередь была еще больше, а погранпункт закрыли на выходные, люди переместились на КПП у границы с Псковской областью. При этом в июле очереди наблюдались и с российской стороны, у Ивангорода Ленинградской области. 4 июля Северо-Западное таможенное управление сообщило, что они перешли на усиленный режим работы из-за увеличения пассажиропотока. По их мнению, на образование очередей значительно влияет закрытие Финляндией пунктов пропуска на российско-финляндской границе. Параллельно с этим Минфин Эстонии вынес на рассмотрение проект, согласно которому два КПП с Россией («Лухамаа» и «Койдула») закрывались бы по ночам. Помимо этого, обсуждалось их полное закрытие для пешеходов.