Таллин замедлит досмотр

С 19 сентября 2022 года Эстонией запрещен въезд с российской территории всем гражданам РФ с шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, посещения родственников или друзей. Пройти через границу смогут лишь те, кто отправляется в страну с целью посетить родственников, на постоянной основе проживающих в Эстонии. Однако ограничения не распространяются на въезд с территории других стран Шенгенского соглашения — попасть в Эстонию через другие страны гражданину РФ можно.
Об усилении надзора на границе сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в социальной сети X (бывший Twitter). «С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций», — написал он. Премьер-министр страны Кристен Михал же заявил, что Таллин должен сделать «все возможное», чтобы пресечь транспортировку подсанкционных товаров и соблюсти антироссийские санкции, «укрепив безопасность страны».
По его словам, полный таможенный контроль для тех, кто пересекает границу пешком, будет означать тщательный досмотр человека и имеющегося у него багажа. При проверке транспортных средств каждого водителя будут опрашивать, осматривать багажник авто. Если будет осуществляться транспортировка товаров, то пограничники будут проверять документы на них, а при необходимости выгружать, вскрывать и пересчитывать товар. После визуальной оценки рисков погранслужба может провести еще более тщательный надзор — с досмотром. При этом, по словам господина Михала, полный таможенный контроль начнет осуществляться «плавно». Эстонские власти утверждают, что вынуждены ввести эту меру, так как поток нелегального экспорта в Россию продолжается.
План контроля за границей разрабатывали МВД и Минфин Эстонии. Аналитики, опрошенные «Ъ-СПб», уверены, что введение полного таможенного контроля увеличит время пересечения границ, а количество человек, которые будут ездить в Россию и из нее, значительно сократится. С этим согласно правительство Эстонии, впрочем, для этого тотальный контроль и вводится. В Минфине же говорят, что этими мерами они хотят столкнуть всех пересекающих российско-эстонскую границу с бюрократией. По словам министра финансов Юрген Лиги, Евросоюз от этого «только выиграет». «Количество пересечений границы не такое массовое. То, что мы делаем, касается исходящего направления. У нас есть основания, поскольку через нас за последние пару лет начали проходить санкционные товары», — заявил он.
Усилить контроль за грузоперевозками, чтобы не допустить обхода европейских санкций, Эстония обещала еще в начале июля на заседании правительства. Тогда обсуждалось, что ЕС не запрещает везти санкционные товары через Россию транзитом, однако нет никакой уверенности, что они не остаются в РФ.
До 8 августа в стране действует контроль за перемещениями на границе с Россией, основанный на оценке рисков. Он означает, что таможенные документы на перевозку товаров анализируются автоматизированно, а если система сообщает о чем-то подозрительном, то документальную проверку проводят на границе более тщательно, а затем осматривают автомобили и грузовики.
На очереди на погранпереходе Нарва — Ивангород на эстонско-российской границе жаловались желающие ее перейти в течение последних двух месяцев. 20 июня очередь на выход (на этом КПП перейти границу можно с февраля 2024 года только пешком) из Эстонии достигла почти тысячи человек. В тот день эстонская погранслужба досрочно закрыла КПП, назвав эту меру вынужденной — число людей на мосту превысило максимально допустимые значения. На следующий день очередь была еще больше, а погранпункт закрыли на выходные, люди переместились на КПП у границы с Псковской областью. При этом в июле очереди наблюдались и с российской стороны, у Ивангорода Ленинградской области. 4 июля Северо-Западное таможенное управление сообщило, что они перешли на усиленный режим работы из-за увеличения пассажиропотока. По их мнению, на образование очередей значительно влияет закрытие Финляндией пунктов пропуска на российско-финляндской границе. Параллельно с этим Минфин Эстонии вынес на рассмотрение проект, согласно которому два КПП с Россией («Лухамаа» и «Койдула») закрывались бы по ночам. Помимо этого, обсуждалось их полное закрытие для пешеходов.