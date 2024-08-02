ЕК создала специальную группу для подготовки к возвращению Трампа

Отмечается, что Евросоюз готовит стратегию для противостояния возможным значительным изменениям в политике Вашингтона, если Трамп снова станет президентом. В Брюсселе опасаются, что он может ввести высокие пошлины на импорт из ЕС и прекратить помощь Украине, заставив Киев принять условия Москвы для прекращения боевых действий. Также озабоченность вызывают угрозы Трампа о выходе из НАТО.
Рабочая группа также рассматривает, как может повлиять на ЕС возможное президентство Камалы Харрис. Как пишет FT, группа активизирует свою деятельность в сентябре, расширив контакты с правительствами стран ЕС для обмена оценками рисков и способами смягчения негативных последствий. Как уточняется, аналогичное подразделение было создано в Министерстве иностранных дел Германии для подготовки к возможной победе Трампа.
Согласно информации Bloomberg, Трамп может потребовать, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до трех процентов от ВВП. Это предложение обсуждалось на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки, где Дональд Трамп был официально утвержден кандидатом на пост президента.
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США 15 июля. 21 июля президент Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, поддержав вице-президента США Харрис как кандидата от демократов.
Национальный комитет демократической партии назвал Харрис единственным претендентом на номинацию в президенты от демократов. Голосование по ее утверждению пройдет с 1 по 5 августа, а съезд партии состоится с 19 по 22 августа.
Президентские выборы в США пойдут 5 ноября. Трамп баллотируется от республиканцев, а с ним на пост вице-президента утвержден сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс.
Нина Лютикова