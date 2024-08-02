ЕК создала специальную группу для подготовки к возвращению Трампа

Отмечается, что Евросоюз готовит стратегию для противостояния возможным значительным изменениям в политике Вашингтона, если Трамп снова станет президентом. В Брюсселе опасаются, что он может ввести высокие пошлины на импорт из ЕС и прекратить помощь Украине, заставив Киев принять условия Москвы для прекращения боевых действий. Также озабоченность вызывают угрозы Трампа о выходе из НАТО.