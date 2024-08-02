В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус

«Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок “Победа” выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике», — сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата.