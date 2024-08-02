В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус

Кандидатуру Боли на должность президента Молдавии поддержал лидер блока «Победа» Илан Шор, назвав его «человеком, который будет бороться за свою идею и команду до конца».
«Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок “Победа” выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике», — сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата.
Кандидат в президенты подчеркнул, что решение языкового вопроса будет способствовать консолидации общества и позволит сконцентрироваться на решении актуальных социальных и экономических задач.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.