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В Молдавии призвали вернуть русскому языку официальный статус

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Василий Боля, представляющий оппозиционный блок «Победа» и баллотирующийся на пост президента, выступил с призывом вернуть русскому языку официальный статус в республике, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Кандидатуру Боли на должность президента Молдавии поддержал лидер блока «Победа» Илан Шор, назвав его «человеком, который будет бороться за свою идею и команду до конца».

«Важно, чтобы русскому языку должен быть возвращен официальный статус в Молдавии, которого он был необоснованно лишен. Власти используют языковой вопрос для отвлечения внимания людей от социальных и экономических проблем, чтобы разделить их. Блок “Победа” выступает за то, чтобы у русского языка был официальный статус в стране, это язык межнационального общения в нашей политичной республике», — сказал Боля на мероприятии политблока, посвященному представлению кандидата.

Кандидат в президенты подчеркнул, что решение языкового вопроса будет способствовать консолидации общества и позволит сконцентрироваться на решении актуальных социальных и экономических задач.

Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.