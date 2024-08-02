Токаева пригласили в Конго

«Мы рассматриваем вашу страну в качестве важного партнера на Африканском континенте. Несмотря на географическую удаленность, мы заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. У нас имеется огромный потенциал для взаимодействия. В частности, необходимо активизировать сотрудничество между двумя странами в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере. Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго», — сказал Токаев.