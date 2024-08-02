Лукашенко рассказал, как шли переговоры об обмене заключенными между Россией и Западом

«Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Мы договорились, что тихо будем делать — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал Александр Лукашенко.