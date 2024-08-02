Лукашенко рассказал, как шли переговоры об обмене заключенными между Россией и Западом

«Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Мы договорились, что тихо будем делать — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал Александр Лукашенко.
Гражданин Германии Рико Криегер, в отношении которого Президент Беларуси принял решение о помиловании, был признан виновным по шести статьям Уголовного кодекса и приговорен судом к исключительной мере наказания за совершение теракта. «А если бы, не дай бог, погибли люди? Это хорошо, что обошлось, — отметил глава государства. — Людьми мы не торгуем. Отдали немца, чтобы помочь людям забрать этих бедолаг. Что в этом плохого? И немец этот жив, и этого парня спасли».
Александр Лукашенко заявил, что власти в подобных ситуациях будут поступать мудро, так, как выгодно для страны и людей. «Поэтому от вас только одно, я вас очень прошу: надо своим делом заниматься, надо все делать», — резюмировал он. −0-Скриншоты видео ЦОС ФСБ России.