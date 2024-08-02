Байден не имел отношения к обмену заключенными, заявил Лукашенко

Накануне ФСБ сообщила, что в Россию вернули восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в тюрьме в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшихся на родину россиян обвиняли в сотрудничестве с разведывательными ведомствами Москвы, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне во время судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали.