Байден не имел отношения к обмену заключенными, заявил Лукашенко

«Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается “набивать” на этом себе авторитет», — передает его слова госиздание «СБ. Беларусь сегодня».
Как объяснил Лукашенко, «обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты», а «белорусская сторона оказала посильное содействие».
Глава государства отметил, что была договоренность о непубличном характере переговоров об обмене.
«Мы договорились, что тихо будем делать, — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Накануне ФСБ сообщила, что в Россию вернули восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в тюрьме в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшихся на родину россиян обвиняли в сотрудничестве с разведывательными ведомствами Москвы, но в целом ряде случаев, как сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств, их вина не была доказана. Все россияне во время судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали.
В свою очередь, при обмене из России выехали несколько осужденных за шпионаж граждан и россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, их осудили среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как отмечал источник в российском компетентном ведомстве, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. По его словам, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в США вернулись трое американских граждан — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство в Штатах Владимир Кара-Мурза*. Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, были Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов приняли для возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.