Bloomberg: Филиппины укрепили форпост в Южно-Китайском море

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Филиппины провели работы по укреплению американского корабля времен Второй мировой войны BRP Sierra Madre на отмели близ спорного архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море (ЮКМ), несмотря на требования КНР ликвидировать этот форпост. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По их информации, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший принял решение укреплять этот форпост после прихода к власти в 2022 году. Источники отметили, что за год до этого предполагалось, что оставшийся срок службы корабля не превысит пяти лет. Однако руководство Филиппин активизировало усилия по его укреплению, чтобы продлить срок функционирования судна «еще как минимум на десятилетие».
Агентство отмечает, что операции филиппинской армии по снабжению воинского контингента, размещенного на судне, неоднократно вызывали беспокойство Пекина, требующего ликвидировать этот форпост. Несмотря на это, представитель вооруженных сил Филиппин, полковник Франсель Маргарет Падилла подтвердила намерения Манилы продолжать поддерживать свое присутствие в ЮКМ и «обеспечивать достойные условия жизни морских пехотинцев и матросов, находящихся на корабле Sierra Madre».
27 июля МИД КНР сообщил, что китайские власти контролируют ситуацию со снабжением корабля Филиппин в спорной акватории, гуманитарные грузы туда проходят после проверки на месте. В ведомстве подчеркнули, что позиция Пекина по этому вопросу остается неизменной. Недавно Пекин и Манила достигли временных договоренностей о согласовании действий в этой акватории.
Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами, включая Филиппины, по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в ЮКМ, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Спратли (Наньша) и рифе Скарборо (Хуанъянь). В 1999 году Филиппины разместили корабль Sierra Madre на мели в зоне спорных рифов, там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект, в последнее время в этом районе участились столкновения катеров береговой охраны КНР с филиппинскими судами.