Bloomberg: Филиппины укрепили форпост в Южно-Китайском море

По их информации, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший принял решение укреплять этот форпост после прихода к власти в 2022 году. Источники отметили, что за год до этого предполагалось, что оставшийся срок службы корабля не превысит пяти лет. Однако руководство Филиппин активизировало усилия по его укреплению, чтобы продлить срок функционирования судна «еще как минимум на десятилетие».