Первая сотня: эксперты оценили 100 дней работы мэра Максима Кудрявцева

— МКУ «Центральное», обслуживающее муниципальные территории на моем округе, теперь регулярно присылает фотоотчеты, как в Стрижах и на других территориях Заельцовки работают люди с лопатами, которых всегда очень не хватало. У нас в районе много строек, и поэтому на самом деле достаточно грязно на дорогах. Я не раз ставила вопрос: почему такая грязь? Мне отвечали: здесь нужны именно ручники, а у нас они не предусмотрены. И вот я вижу, что люди в желтых жилетках вышли на проблемные участки.