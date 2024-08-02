Первая сотня: эксперты оценили 100 дней работы мэра Максима Кудрявцева

«Новая Сибирь» пригласила в качестве экспертов заместителя председателя экспертного совета по градостроительству при мэре Новосибирска Евгения Гаврилова, депутата горсовета и члена избирательного объединения «Лига эффективности» Екатерину Шалимову, а также ректора Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталью Багрову.
В своем выступлении в горсовете, во время представления программы развития Новосибирска Кудрявцев одними из приоритетных задач назвал развитие социальной инфраструктуры, реконструкцию и создание новых общественных пространств, строительство новых школ, а также организацию качественной уборки города.
Евгений Гаврилов отметил, что мэр начал работу именно в тех направлениях, которые озвучил в предвыборной программе: наведение порядка в городе, решение дорожных и транспортных проблем мегаполиса, профессионализация муниципального управления.
— Теперь важно, как она будет реализована, но говорить об этом, наверное, еще рано, — сказал Евгений Гаврилов.
Кстати, Евгений Гаврилов тоже баллотировался на должность мэра, но снял свою кандидатуру.
Несмотря на то, что сто дней — очень маленький промежуток времени, Екатерина Шалимова уже ощутила положительные изменения и на своем округе, и во всем городе:
— МКУ «Центральное», обслуживающее муниципальные территории на моем округе, теперь регулярно присылает фотоотчеты, как в Стрижах и на других территориях Заельцовки работают люди с лопатами, которых всегда очень не хватало. У нас в районе много строек, и поэтому на самом деле достаточно грязно на дорогах. Я не раз ставила вопрос: почему такая грязь? Мне отвечали: здесь нужны именно ручники, а у нас они не предусмотрены. И вот я вижу, что люди в желтых жилетках вышли на проблемные участки.
По информации мэрии, штат дорожных рабочих в Новосибирске увеличился с 250 до 600 человек.
Наталья Багрова оценила решительность нового градоначальника:
— Я имею в виду расторжение контрактов с подрядчиками за ненадлежащее исполнение работ, — говорит она.
Предупреждение о расторжении контрактов с одностороннем порядке уже получали подрядчики ремонта Димитровского моста — компания «Дороги Сибири» и один из подрядчиков ремонта Октябрьского моста, который также занимается строительством многострадальной станции метро Спортивная«— ООО “СпецТрансСтрой”.
Евгений Гаврилов так же отметил жесткость нового главы города в принятии управленческих решений:
— Его главная задача — набрать квалифицированные кадры, которые готовы будут брать на себя ответственность и решать поставленные задачи. И не бояться менять людей, которые не справляются.
В целом, уверена Наталья Багрова, в первые 100 дней в качестве мэра Максим Кудрявцев продемонстрировал принципиальность и деловитость, навыки опытного управленца.
Екатерина СОСНИНА.