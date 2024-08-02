Совфед одобрил новый режим высылки мигрантов

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил об увеличении числа преступлений, связанных с незаконной миграцией более чем в два раза. 19 июня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года было выслано более 30 тыс. иностранных граждан, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. В общей сложности, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.