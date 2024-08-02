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Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Прудок напомнил, что оппозиция его хоронит уже 25 лет.

Источник: Sputnik.by

По его словам, белорусская оппозиция начала готовиться к выборам президента. В первую очередь хотят показать, что лидер государства якобы обворовал всех.

Факты на стол

«Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах — поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно», — уверен Лукашенко.

При этом он заверил людей, что руководствуется принципом, которому его научила мать: принципиально нельзя трогать то, что не принадлежит тебе. Хотя некоторые люди и полагают, что раз человек во власти, то обязательно ворует.

«Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете или я вас, так вы докажите это», — предложил белорусский лидер.

Четверть века

По словам Лукашенко, в оппозиции поняли, что обвинения в воровстве уже не проходят, поэтому взялись за тему со здоровьем.

«Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — цитирует главу государства БелТА.

В завершение он поблагодарил прудчан за возможность встретиться и разговор, а также напомнил, что с плохим настроением или здоровьем нужно ехать в глубинку.

Лукашенко Александр