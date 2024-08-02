Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье

По его словам, белорусская оппозиция начала готовиться к выборам президента. В первую очередь хотят показать, что лидер государства якобы обворовал всех.
Факты на стол
«Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах — поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно», — уверен Лукашенко.
При этом он заверил людей, что руководствуется принципом, которому его научила мать: принципиально нельзя трогать то, что не принадлежит тебе. Хотя некоторые люди и полагают, что раз человек во власти, то обязательно ворует.
«Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете или я вас, так вы докажите это», — предложил белорусский лидер.
Четверть века
По словам Лукашенко, в оппозиции поняли, что обвинения в воровстве уже не проходят, поэтому взялись за тему со здоровьем.
«Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — цитирует главу государства БелТА.
В завершение он поблагодарил прудчан за возможность встретиться и разговор, а также напомнил, что с плохим настроением или здоровьем нужно ехать в глубинку.