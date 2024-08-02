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Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА.

Источник: Sputnik.by

«Наши беглые к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, (они) в Эмиратах — поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что некоторые люди привыкли рассуждать так: если человек во власти, он обязательно будет воровать. «Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете… так докажите это. Вторую тему взяли: раз “вор” не проходит, значит, здоровье… Меня “хоронят” уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.

Лукашенко Александр