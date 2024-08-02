Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

Президент отметил, что некоторые люди привыкли рассуждать так: если человек во власти, он обязательно будет воровать. «Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете… так докажите это. Вторую тему взяли: раз “вор” не проходит, значит, здоровье… Меня “хоронят” уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.