«Если Путин согласится — будем делать»: Кремль прокомментировал просьбу Гершковича об интервью

«Слушайте, любое зарубежное СМИ может обращаться с просьбой об интервью к Владимиру Путину. Поступит такая заявка — будем рассматривать. Если президент посчитает необходимым дать интервью иностранным СМИ — будем делать», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.