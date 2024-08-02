Кремль раскрыл детали «сложного» обмена заключенными

«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустили по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches (добрый вечер). Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза лишения родительских прав», — отметил Песков.