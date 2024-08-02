Кремль раскрыл детали «сложного» обмена заключенными

Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада в основном велись по линии ФСБ — ЦРУ, а дети переданных Словенией разведчиков Армема и Анны Дульцевых (Людвига Гиша и Марии Майер) даже не знали, что они русские, пока самолет не приземлился в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустили по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches (добрый вечер). Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, были лишены возможности видеть своих детей с необходимой частотой, постоянно не было такой возможности, была реальная угроза лишения родительских прав», — отметил Песков.
По его словам, дети разведчиков после встречи с Путиным даже спросили у родителей, кто их встречал. «Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — отметил он.
Также пресс-секретарь главы государства рассказал, что по одному сотруднику ГРУ (его имя он не указал) сотрудники спецслужб США «пытались воздействовать». «Нашли здесь отца, во время телефонного звонка тот сказал, что сын ты все правильно делаешь, держись», — рассказал Песков.
Отвечая на вопрос об освобожденном Вадиме Красикове, осужденного в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Песков подтвердил, что тот является сотрудником ФСБ, а ранее служил в «Альфе». «И интересно, что когда он служил в “Альфе”, что он служил вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны, которые сейчас работают в президентской охране. Естественно, они друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — добавил пресс-секретарь президента.
Беспрецедентный обмен между Россией и Западом произошел накануне в Анкаре. В него вошли 26 человек, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.
Москве передали задержанных по подозрению в обходе экспортных ограничений, шпионаже, по обвинениям в хакерстве, а также Красикова и супругов Дульцевых. Последние были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Мариеи Майер и представлялись супружеской парой из Аргентины. Женщина управляла арт-галереей, а мужчина занимался бизнесом в сфере IT. Вместе с ними России были переданы двое их детей.