Хоценко оценил ход строительства газопроводов на севере Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал ход строительства объектов газоснабжения в Большереченском районе, которые обеспечат природным газом порядка 7 тыс. местных жителей.
По программе развития газоснабжения и газификации Большереченского района на 2021−2025 годы ведется строительство газопровода-отвода протяженностью 71 км, ГРС «Ингары» и ГРС «Большереческая». Семь межпоселковых газопроводов протяженностью 150 км и 18 внутрипоселковых газопроводов протяженностью 230 км.
Новая газовая инфраструктура обеспечит порядка 7 тыс. человек природным газом и 37 котельных в 18 населенных пунктах Большереченского района.
Глава региона на строительной площадке ГРС «Большереченская» провел выездное совещание, в котором участвовали заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Шарупов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгения Еловика, а также представители подрядных организаций.
Строительные бригады уже приступили к монтажу ГРС «Большереченская», а также ведется подготовка площадки под строительство ГРС «Ингалы». Сейчас проложено около 59 км газопровода-отвода и ведется монтаж крановых узлов.
На сегодня уже построены межпоселковые газопроводы, 7 внутрипоселковых газопроводов протяженностью более 50 км. Кроме этого, рабочие завершили строительство 1-й и 2-й очереди внутрипоселкового газопровода для рабочего поселка Большеречье протяженностью более 53 км. Сейчас по 11 объектам газовой инфраструктуры ведутся проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.
«Самая главная цель этого проекта газификации, важного для северных территорий Омской области, — обеспечить бесперебойную подачу голубого топлива в дома наших жителей Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов. Особая благодарность нашему Президенту Владимиру Путину за большую программу газификации и Газпрому, лично его руководителю Алексею Миллеру, за решения, которые своевременно принимаются как в отношении догазификации, так и масштабной газификации, как в Большереченском районе, где природного газа не было никогда», — рассказал Виталий Хоценко.
АО «Омскоблгаз» совместно с администрацией Большереченского района начали подготовку потребителей к пуску газа. Местные жители уже оформляют заявки на газификацию, собирают необходимые документы и выбирают газовое оборудование. Специалисты Единого центра предоставления услуг «Омскоблгаз» проводят встречи с омичами, чтобы помочь им решить все возникшие вопросы.
Для газификации Тарского района параллельно ведутся работы по строительству газопровода-отвода протяженностью 94 км и ГРС «Тарская». Пятилетней программой развития газоснабжения и газификации региона предусмотрено строительство газопровода-связки от ГРС «Тарская» до существующих сетей газораспределиния в районе Тары протяженностью 5,5 км. Сейчас рабочие проложили уже 40 км газопровода-отвода.