Хоценко оценил ход строительства газопроводов на севере Омской области

«Самая главная цель этого проекта газификации, важного для северных территорий Омской области, — обеспечить бесперебойную подачу голубого топлива в дома наших жителей Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов. Особая благодарность нашему Президенту Владимиру Путину за большую программу газификации и Газпрому, лично его руководителю Алексею Миллеру, за решения, которые своевременно принимаются как в отношении догазификации, так и масштабной газификации, как в Большереченском районе, где природного газа не было никогда», — рассказал Виталий Хоценко.