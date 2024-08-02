Глава Крыма поручил до 15 августа решить вопрос с присоединением к энергосетям

ГУП РК «Крымэнерго» необходимо будет выполнить около 8 тысяч подключений абонентов из-за возникших ранее ошибок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.
Срок на выполнение — до 15 августа.
«Руководители подразделений “Крымэнерго” и главы администраций должны обойти улицы, жилые массивы, объекты и вместе с гражданами актуализировать информацию по объему и срокам выполнения работ, определить их приоритетность и опубликовать планы-графики», — сказал глава республики.
Сергей Аксенов отметил, что люди должны понимать, когда их могут подключить к электросетям. Ведь ранее были допущены ошибки при планировании технических подсоединений.