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Глава Крыма поручил до 15 августа решить вопрос с присоединением к энергосетям

Аксенов потребовал от «Крымэнерго» до 15 августа опубликовать графики техприсоединений.

Источник: глава Крыма Сергей Аксенов\Telegram

ГУП РК «Крымэнерго» необходимо будет выполнить около 8 тысяч подключений абонентов из-за возникших ранее ошибок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Срок на выполнение — до 15 августа.

«Руководители подразделений “Крымэнерго” и главы администраций должны обойти улицы, жилые массивы, объекты и вместе с гражданами актуализировать информацию по объему и срокам выполнения работ, определить их приоритетность и опубликовать планы-графики», — сказал глава республики.

Сергей Аксенов отметил, что люди должны понимать, когда их могут подключить к электросетям. Ведь ранее были допущены ошибки при планировании технических подсоединений.