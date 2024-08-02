Губернатор Свердловской области поручил начать разбор завалов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил срочно начать разбор завалов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.
На данный момент завершаются поисково-спасательная операция. Подготовка к разбору проводится заранее. На место ЧП приглашены специалисты.
— МЧС должны дать специалистов, которые будут помогать готовить проект производства работ. Для того, чтобы, как только закончится поисково-спасательная операция, произвести установку техники, она негабаритная, — сказал глава региона.
Помимо этого, Евгений Куйвашев потребовал от администрации города закрепить за каждым пострадавшим сотрудника мэрии. Они помогут восстановить документы и приобрести жилье.