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Губернатор Свердловской области поручил начать разбор завалов в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев приказал срочно начать разбор завалов после взрыва в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил срочно начать разбор завалов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

На данный момент завершаются поисково-спасательная операция. Подготовка к разбору проводится заранее. На место ЧП приглашены специалисты.

— МЧС должны дать специалистов, которые будут помогать готовить проект производства работ. Для того, чтобы, как только закончится поисково-спасательная операция, произвести установку техники, она негабаритная, — сказал глава региона.

Помимо этого, Евгений Куйвашев потребовал от администрации города закрепить за каждым пострадавшим сотрудника мэрии. Они помогут восстановить документы и приобрести жилье.