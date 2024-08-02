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Власти Нижнего Тагила задумались об отмене Дня города из-за обрушения дома

День города может быть отменен в Нижнем Тагиле из-за обрушения дома, где есть много погибших и пострадавших. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев.

«Власти Нижнего Тагила отменили некоторые праздничные мероприятия, в том числе празднование Дня Дзержинского района, где произошло ЧП, и Дня поселка Старатель. Кроме того, будет рассмотрен вопрос отмены Дня города», — передает ТАСС со ссылкой на мэра.

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Ситуацию под контроль взял заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. В результате ЧП пострадали 20 человек, пять человек погибли.