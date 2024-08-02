Обмен заключенными и резонансный бой на Олимпиаде. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Об обмене заключенными
Освободить россиян позволило жесткое требование Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев: «Такая жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою родину».
Россия «дает высочайшую оценку» содействию Белоруссии и лично президенту страны Александру Лукашенко в обмене заключенных россиян.
Пышная встреча обменянных россиян является «данью людям, служащим своей стране».
Работа по освобождению россиян, остающихся в заключении за границей, будет продолжена: «Это предмет постоянной озабоченности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжат соответствующую работу».
Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был их сослуживцем по спецподразделению ФСБ России «Альфа».
Кремль не стал комментировать, были ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом): «Вся внутренняя кухня этих переговоров, безусловно, не может быть публичной».
Спецслужбы США пытались надавить на задержанного сотрудника ГРУ через его отца, но тот вопреки ожиданиям поддержал сына: «Они нашли здесь отца этого сотрудника и был организован телефонный звонок».
Дети российских разведчиков-нелегалов, вернувшихся на родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские: «Они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин».
Осужденных россиян, которые были обменяны, могли лишить на Западе родительских прав, если бы они остались там: «Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав».
Переговоры по обмену заключенными между Россией и США велись по линии ФСБ и ЦРУ: «Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность».
Кремль оставил без ответа вопрос, каких российских заключенных на Западе Россия хотела бы вернуть в рамках обмена в первую очередь: «Это без ответа».
Обмен заключенными между Россией и США и урегулирование на Украине являются разными направлениями работы и строятся на разных принципах: «Это разные направления работы и совершенно разные ситуации».
Работа по линии ФСБ — ЦРУ по обмену заключенными потребовала «очень сложных филигранных цепочек договоренностей, вовлеченности целого ряда стран».
О возможности интервью Путина Гершковичу
Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного Эвана Гершковича на интервью с Путиным, если такая поступит: «Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает».
О резонансном бое на Олимпиаде
Что касается вызвавшего широкий общественный резонанс боя на Играх в Париже между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини, то «международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями».