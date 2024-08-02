Москвич возглавил крупный вуз Екатеринбурга

Причины отставки прошлого руководителя вуза Алексея Душина неизвестны. В своем выступлении перед коллективом Батрак подчеркнул, что воспринял как честь предложение возглавить старейший вуз Урала. Себя он презентовал как ученого, горного инженера и практикующего геолога.