Москвич возглавил крупный вуз Екатеринбурга

Причины отставки прошлого руководителя вуза Алексея Душина неизвестны. В своем выступлении перед коллективом Батрак подчеркнул, что воспринял как честь предложение возглавить старейший вуз Урала. Себя он презентовал как ученого, горного инженера и практикующего геолога.
«Университет — это не только образовательный центр. Это узел, где будут пересекаться интересы важных отраслевых, финансовых, культурных пластов», — подчеркнул Батрак. По его словам, задача УГГУ — готовить инженеров высокой квалификации, элиту Урала.
Более 20 лет Бартак работает в Институте геоэкологии им. Сергеева РАН сотрудником лаборатории «Гидрогеоэкологии». Имеет опыт работы главным инженером проектов в строительных компаниях, ученую степень кандидата геологоминералогических наук.