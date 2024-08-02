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Москвич возглавил крупный вуз Екатеринбурга

В Уральского государственном горном университете сменилось руководство. Исполняющим обязанности ректора назначен Глеб Батрак. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Источник: пресс-служба УГГУ

Причины отставки прошлого руководителя вуза Алексея Душина неизвестны. В своем выступлении перед коллективом Батрак подчеркнул, что воспринял как честь предложение возглавить старейший вуз Урала. Себя он презентовал как ученого, горного инженера и практикующего геолога.

«Университет — это не только образовательный центр. Это узел, где будут пересекаться интересы важных отраслевых, финансовых, культурных пластов», — подчеркнул Батрак. По его словам, задача УГГУ — готовить инженеров высокой квалификации, элиту Урала.

Более 20 лет Бартак работает в Институте геоэкологии им. Сергеева РАН сотрудником лаборатории «Гидрогеоэкологии». Имеет опыт работы главным инженером проектов в строительных компаниях, ученую степень кандидата геологоминералогических наук.