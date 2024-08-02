При атаке на Севастополь ВСУ целились американскими ракетами в детскую больницу

Напомним, в ночь на 2 августа киевский режим атаковал Севастополь беспилотниками и американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Часть одной из которых упала на девятиэтажный дом. Кроме того, часть проспекта Генерала Острякова оцепили. Дело в том, что на дороге было много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS.