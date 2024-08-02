При атаке на Севастополь ВСУ целились американскими ракетами в детскую больницу

При атаке на Севастополь, которая произошла в ночь на пятницу, 2 августа, ВСУ целились ракетами ATACMS в спальный микрорайон, где находится детская больница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Нечисть из ВСУ и их западных кураторов разбирает преимущество на православные праздники. Прошлый удар неонацисты нанесли на Троицу, а сегодня Ильин день — один из самых значимых православных праздников и День Воздушно-десантных войск России», — написал глава Севастополя.
Градоначальник подчеркнул, что удар нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами.
«Цели у них отнюдь не военные — в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница».
Губернатор добавил, что военные сбили все воздушные цели. Он добавил, что только благодаря мастерству бойцов никто не пострадал.
Развожаев подчеркнул, что Севастополь выстоял в Великую Отечественную войну. Губернатор заверил, что город выстоит и сейчас.
«А попытки врага атаковать спящий город — еще одно подтверждение, что мы все делаем правильно. Фашистскую гадину нужно додавливать», — заключил Развожаев.
Напомним, в ночь на 2 августа киевский режим атаковал Севастополь беспилотниками и американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Часть одной из которых упала на девятиэтажный дом. Кроме того, часть проспекта Генерала Острякова оцепили. Дело в том, что на дороге было много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS.