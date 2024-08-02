Кремль высоко оценил роль Лукашенко в обмене заключенными

Президент Белоруссии 2 августа прокомментировал состоявшийся обмен. «Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли, чем могли. Мы договорились, что тихо будем делать (…) Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал он и добавил, что переговоры об обмене вели спецслужбы, «даже дипломатов не подключали».