Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль высоко оценил роль Лукашенко в обмене заключенными

Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге и лично поблагодарил его и белорусскую сторону за содействие.

Источник: AP 2023

Кремль высоко оценил роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в обмене заключенными, который состоялся накануне, а также выразил признательность за продуктивное взаимодействие с КГБ и МИД республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействию, которое осуществлялось с КГБ и МИД Белоруссии, а также содействию, которое оказал лично президент Лукашенко в составлении такой сложной цепочки.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфакс»)

Он также сообщил, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы поблагодарить его и белорусскую сторону за содействие при организации обмена.

1 августа в аэропорту Анкары произошел крупный обмен заключенными между Россией и западными странами, его участниками стали 26 заключенных из тюрем семи стран. Среди переданных Западу был гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен в Белоруссии к смертной казни и позднее помилован Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии 2 августа прокомментировал состоявшийся обмен. «Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли, чем могли. Мы договорились, что тихо будем делать (…) Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал он и добавил, что переговоры об обмене вели спецслужбы, «даже дипломатов не подключали».

Нина Лютикова

Песков Дмитрий
дипломатия
Лукашенко Александр