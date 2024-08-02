Кремль высоко оценил роль Лукашенко в обмене заключенными

Кремль высоко оценил роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в обмене заключенными, который состоялся накануне, а также выразил признательность за продуктивное взаимодействие с КГБ и МИД республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействию, которое осуществлялось с КГБ и МИД Белоруссии, а также содействию, которое оказал лично президент Лукашенко в составлении такой сложной цепочки.
Он также сообщил, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы поблагодарить его и белорусскую сторону за содействие при организации обмена.
1 августа в аэропорту Анкары произошел крупный обмен заключенными между Россией и западными странами, его участниками стали 26 заключенных из тюрем семи стран. Среди переданных Западу был гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен в Белоруссии к смертной казни и позднее помилован Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии 2 августа прокомментировал состоявшийся обмен. «Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли, чем могли. Мы договорились, что тихо будем делать (…) Это делается тихо, это же жизни людей», — сказал он и добавил, что переговоры об обмене вели спецслужбы, «даже дипломатов не подключали».
Нина Лютикова