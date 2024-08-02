Радий Хабиров рассказал о первом в Башкирии заводе по переработке конопляного волокна

Глава республики отметил, что искренне восхищается предпринимателями, которые не останавливаются на достигнутых успехах и стремятся развивать бизнес. Одной из них является сельхозпроизводитель Шафоат Хабибрахманова. На заводе перерабатывают тонну сырья в час, производя 250−300 кг готового волокна. Из продукции создают утеплитель, геотекстиль, канаты и нетканые материалы, а отходы производства используют в строительстве. При этим Радий Хабиров подчеркнул, что такая продукция очень востребована в Китае, что обещает хорошие перспективы экспорта.