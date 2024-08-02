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Радий Хабиров рассказал о первом в Башкирии заводе по переработке конопляного волокна

В Буздякском районе открылся первый в Башкирии и третий в России завод по переработке конопляного волокна.

Источник: t.me/radiyhabirov

В Буздякском районе открылся первый в Башкирии и третий в России завод по переработке конопляного волокна. О нем в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что искренне восхищается предпринимателями, которые не останавливаются на достигнутых успехах и стремятся развивать бизнес. Одной из них является сельхозпроизводитель Шафоат Хабибрахманова. На заводе перерабатывают тонну сырья в час, производя 250−300 кг готового волокна. Из продукции создают утеплитель, геотекстиль, канаты и нетканые материалы, а отходы производства используют в строительстве. При этим Радий Хабиров подчеркнул, что такая продукция очень востребована в Китае, что обещает хорошие перспективы экспорта.

— Очень важно, что завод полностью разработали российские инженеры, он построен из отечественных комплектующих. Это исключает проблемы с ремонтом оборудования в будущем, — добавил он.

экономика