В Башкирии презентовали памятную монету к юбилею Уфы

Памятная монета выпущена в обращение 3 июня 2024 года в серии «Города». Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, номинал 3 рубля, тираж 3000 штук, сообщил журналистам управляющий Нацбанка Марат Кашапов.
Общий вес монеты, выпущенной в честь 450-летия столицы Башкирии, составляет 33,94 грамма. Из них них 31,1 грамма — чистое серебро.
На лицевой стороне изображен Государственный герб Российской Федерации, указаны номинал и дата выпуска монеты, а также проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла. На оборотной — архитектурный ансамбль обновленной Советской площади с памятником генерал-майору Минигали Шаймуратову в центре. В верхней части монеты изображен герб Уфы, в нижней — надпись «Уфа 450». В верхней и нижней частях монеты — элементы национального орнамента.
«Монеты из драгоценных металлов, посвященные Уфе и Башкирии в целом, Банк России выпускал и ранее, — отметил Марат Кашапов. — Среди них — приуроченные к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, к 100-летию Республики Башкортостан, к заседанию совета глав стран ШОС и БРИКС и другие. На них запечатлены такие узнаваемые символы Уфы, как памятник Салавату Юлаеву, Монумент дружбы, Дом Республики, Башдрамтеатр, конгресс-холл “Торатау”. Есть и монеты, посвященные талантливым уроженцам республики — это художник Михаил Нестеров, поэт Мустай Карим».
Монету «450-летие основания г. Уфы» и некоторые другие памятные монеты Банка России можно увидеть в музее Национального банка по Башкирии. Для этого следует записаться на бесплатную экскурсию.
Приобрести монеты можно на фабрике «Гознак» и в некоторых коммерческих банках. Примерная стоимость одной такой монеты составляет в банках 8−9 тысяч рублей.
Как подчеркнул в ходе презентации мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев, выпуск памятной монеты, приуроченной к 450-летию Уфы очень символичен. И совсем не случайно, что на монете изображена обновленная Советская площадь с памятником легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии. Именно здесь, на этой площади сейчас проводятся самые значимые и большие мероприятия. Например, книжная ярмарка «Китап-байрам», всероссийский фестиваль «Айда играть», фестиваль классической музыки «Романтика осени», всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев» и другие.
«На мой взгляд, этот вариант монеты самый красивый», — добавил Ратмир Мавлиев.