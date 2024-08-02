В Башкирии презентовали памятную монету к юбилею Уфы

«Монеты из драгоценных металлов, посвященные Уфе и Башкирии в целом, Банк России выпускал и ранее, — отметил Марат Кашапов. — Среди них — приуроченные к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, к 100-летию Республики Башкортостан, к заседанию совета глав стран ШОС и БРИКС и другие. На них запечатлены такие узнаваемые символы Уфы, как памятник Салавату Юлаеву, Монумент дружбы, Дом Республики, Башдрамтеатр, конгресс-холл “Торатау”. Есть и монеты, посвященные талантливым уроженцам республики — это художник Михаил Нестеров, поэт Мустай Карим».