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Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в заявлении.

Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. На выходе с заседания сенатора задержали сотрудники прокуратуры.

Дмитрий Савельев стал сенатором от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

В Совете Федерации Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023-го был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.

Совет Федерации