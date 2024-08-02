Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — говорится в заявлении.
Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эту информацию.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по регламенту вскоре сообщил, что с Савельева сняли неприкосновенность. На выходе с заседания сенатора задержали сотрудники прокуратуры.
Дмитрий Савельев стал сенатором от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В Совете Федерации Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023-го был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.