Андрей Бочаров вручил ордена и медали 20 выдающимся волгоградцам

В рамках мероприятия семья из хутора Крутинский городского округа Михайловка, Николай и Елена Гоголевы, воспитывающие пятерых дочерей и трёх сыновей, были удостоены ордена «Родительская слава». Медалью этого же ордена награждены Сергей и Татьяна Шехановы из Котельниковского района.